La mandataria interina pidió a su canciller, Oliver Blanco, que "suprima a partir del día de hoy las visas a Panamá para que se pueda también facilitar Venezuela como destino turístico".

En un acto con representantes del comercio, Rodríguez celebró la nueva ruta de la aerolínea panameña Copa Airlines a la isla venezolana de Margarita inaugurada este jueves y dijo que su Gobierno trabaja para recuperar "espacios internacionales que necesita" el país suramericano para su desarrollo económico.

En octubre de 2017, el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, anunció la exigencia de visado a los ciudadanos panameños que quisieran ingresar al país petrolero, luego de que la nación centroamericana comenzara a pedir ese requisito a los venezolanos a partir de ese mismo mes.

Panamá tomó esa decisión "ante la ruptura del orden democrático en Venezuela" y las eventuales consecuencias en su seguridad y economía, según explicó el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela.

El pasado julio, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dijo en una entrevista con EFE que su país descarta restablecer relaciones con el Gobierno venezolano que encabeza la chavista Delcy Rodríguez y seguirá reconociendo al líder opositor Edmundo González como presidente electo hasta que haya nuevas elecciones.

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A pesar de no reconocer el Gobierno de Rodríguez, Martínez-Acha aseguró que Panamá mantiene relaciones consulares con Venezuela y que el suyo fue uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.