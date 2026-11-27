El diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, dijo a periodistas que las autoridades costarricenses deberían permitir el ingreso al país de Albanese, con quien no comparte sus posiciones, las que tildó de "pro-Hamás".

"Discrepo totalmente de las posiciones de ella; me parecen desmesuradas, cobardes, parciales. Su posición pro-Hamás me parece impropia y completamente subjetiva, pero, como decía Orwell, la libertad de expresión es el derecho de decir lo que el otro no quiere oír", razonó.

El legislador oficialista aclaró que su posición no es estrictamente jurídica, pero insistió en que "no se le debe negar el ingreso" a la relatora de la ONU, "salvo que la alerta sea de absoluto peligro, que no sé si eso es lo que está”.

La jurista italiana llegó el pasado jueves al país centroamericano procedente de Francia para asistir hoy a una ceremonia en la que recibiría de forma presencial un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), el máximo reconocimiento que concede esta institución pública, aunque finalmente participó de forma virtual desde el aeropuerto al no permitírsele el ingreso en el país.

El director de Migración costarricense, Omer Badilla, justificó la decisión alegando que Albanese tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", aunque no precisó el origen de esa alerta ni a qué actos se refería.

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Badilla también afirmó que la relatora -una de las primeras voces que denunció internacionalmente que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza- representa un "perfil importante en contra de la seguridad nacional".

Al recibir este viernes el doctorado honoris causa, Albanese acusó al Gobierno -durante su intervención por videoconferencia- de difundir información falsa sobre esos presuntos vínculos terroristas.

La diputada del opositor Frente Amplio, Joselyn Sáenz, calificó por su parte como "inaceptable", "arbitrario" y violatorio del derecho internacional negar el ingreso a Costa Rica a la relatora de la ONU.

"Es una arbitrariedad que pone en riesgo el prestigio internacional y las obligaciones de Costa Rica sobre el trato a representantes de la ONU", señaló la congresista.

Su colega del partido Frente Amplio, Vianey Mora, dijo que Albanese dio en el 2024 "tres informes técnicamente justificados sobre el genocidio que comete Israel sobre el pueblo palestino gazatí (...) y que esa es la razón para mantenerla confinada" en el aeropuerto internacional de Costa Rica.

"Ella venía para simplemente recoger la máxima distinción que da la UCR a una persona que ha aportado en derechos humanos al mundo. ¿Qué hace Costa Rica?, usar de forma arbitraria un argumento que no es real: prohibirle el ingreso porque es parte de una lista unilateral de los Estados Unidos que Costa Rica no tiene el deber de asumir", anotó Mora.

En tanto, la diputada del opositor Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko López, calificó el hecho como una "vergüenza internacional" y expresó su preocupación por el daño a la imagen y reputación internacional de Costa Rica.

La congresista opositora Claudia Dobles dijo que impedir el ingreso de la relatora de la ONU para una actividad académica constituye una "afrenta a la institucionalidad y la autonomía universitaria", que atenta contra la libertad de cátedra, de expresión y de pensamiento, y contradice la postura histórica de Costa Rica como defensora de los derechos humanos y del sistema de Naciones Unidas.