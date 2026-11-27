Duterte, de 81 años y presidente de Filipinas entre 2016 y 2022, deberá pronunciarse sobre su culpabilidad al inicio de la audiencia, que comenzará a las 10.00 horas neerlandesas (09.00 GMT), en el primer juicio derivado de la investigación de la CPI sobre Filipinas.

La Fiscalía le atribuye tres cargos de crímenes de lesa humanidad por asesinatos y tentativas de asesinato cometidos como parte de un "ataque generalizado y sistemático contra la población civil" entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

Los jueces confirmaron en abril los tres cargos, que incluyen asesinatos atribuidos al denominado Escuadrón de la Muerte de Dávao, ciudad de la que Duterte fue alcalde, y otros cometidos durante su presidencia contra personas consideradas "objetivos de alto valor" por la policía y en operaciones antidrogas en barrios y comunidades locales.

La acusación sostiene que Duterte utilizó a agentes del Estado y grupos de vigilantes para perseguir a presuntos consumidores y traficantes de drogas, especialmente entre los sectores más pobres de la sociedad filipina.

El expresidente fue detenido en Filipinas el 11 de marzo del año pasado y entregado al tribunal un día después. Desde entonces permanece recluido en el centro de detención de la CPI en Scheveningen, un barrio costero de La Haya.

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Sus abogados han cuestionado reiteradamente su capacidad para afrontar el procedimiento debido al deterioro cognitivo que alegan que sufre.

Tras la última evaluación médica independiente, los jueces concluyeron que Duterte es capaz de "ejercer efectivamente sus derechos a un juicio justo", aunque adaptaron el calendario a cuatro horas diarias de audiencia, con descansos y un seguimiento constante de su estado de salud.

La defensa también ha intentado sin éxito cuestionar la competencia de la CPI, argumentando que Filipinas dejó de formar parte del tribunal en 2019, por decisión del propio Duterte.

La Corte conserva su jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos mientras Filipinas era parte del Estatuto de Roma, tratado fundador del tribunal.

La Fiscalía tratará de demostrar que los asesinatos formaron parte de un plan común impulsado por Duterte, vinculando sus discursos con las órdenes impartidas a la policía y las recompensas y ascensos concedidos a quienes participaron en los presuntos crímenes.

Mientras, la defensa centrará su estrategia en cuestionar que esos hechos constituyan crímenes de lesa humanidad, sin necesariamente negar cada uno de los asesinatos, y defenderán que los discursos del expresidente deben interpretarse en su contexto cultural y lingüístico y que los delitos individuales corresponden a los tribunales filipinos, no a la CPI.

La Fiscalía prevé llamar a entre 70 y 100 testigos y tendrá 150 horas para presentar sus pruebas, sin contar los interrogatorios de la defensa y los representantes de las víctimas.

Entre los principales desafíos del proceso está la protección de los testigos, muchos de los cuales están en Filipinas, donde algunos de los presuntos implicados en los crímenes siguen ocupando posiciones de poder e influencia.

"El inicio del juicio contra Duterte ante la CPI es un testimonio de la valentía de las familias de las víctimas, que han buscado justicia incansablemente a pesar de los grandes riesgos personales", señaló Lian Buan, investigadora sobre el sudeste asiático de Human Rights Watch.

La circulación de información falsa y las especulaciones en redes sociales sobre la identidad de los testigos han agravado las preocupaciones por su seguridad, mientras que la defensa considera desproporcionadas algunas de las restricciones solicitadas por la Fiscalía.

La Corte deberá encontrar un equilibrio entre la protección de estas personas y el carácter público del juicio, que podrá seguirse a través de internet desde Filipinas, donde organizaciones de la sociedad civil garantizarán el seguimiento del juicio por parte de familiares de víctimas.

Hasta ahora, los jueces han autorizado a 539 víctimas a participar en el procedimiento.

La edad y la salud del exmandatario preocupan también a las víctimas, que temen que fallezca antes de que la Corte pueda dictar sentencia y determinar su responsabilidad penal.

El juicio podría durar varios años, aunque los jueces se han comprometido a agilizarlo en la medida de lo posible.

Duterte goza de la presunción de inocencia y, en caso de ser condenado, la Corte podrá imponerle una pena de hasta 30 años de prisión o cadena perpetua, además de ordenar reparaciones para las víctimas.