"Más temprano hoy, el Gobierno extendió una oferta escrita de acuerdo de culpabilidad al acusado Rafael Caro Quintero. La defensa revisará la oferta con el acusado de manera expedita", indicó una carta firmada por el fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

El documento, entregado al juez Federic Block en Brooklyn, añade que "hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo", por lo que amabas partes piden mantener la fecha de juicio del 8 de marzo y todos los plazos relacionados.

"En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para resolver el asunto sin necesidad de ir a juicio, se pondrán en contacto con el despacho del juez a la brevedad posible para programar una audiencia de cambio de declaración", añadió el texto.

La Fiscalía estadounidense, que no detalló las condiciones del acuerdo de culpabilidad en este documento público, respondió así a la petición del juez Block, quien la semana pasada emplazó a ambas partes a informarle sobre la posibilidad de que alcancen un acuerdo de culpabilidad antes del 30 de noviembre.

En dicha audiencia de seguimiento, hace una semana, el juez mantuvo la selección del jurado y el juicio para el 8 de marzo de 2027, y convocó la siguiente audiencia en el caso el 14 de enero.

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El capo mexicano enfrenta varios cargos por narcotráfico y conspiración para cometer asesinato por su participación en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Quedó sentenciado a 40 años de prisión en México por el asesinato del agente federal, pero un tribunal anuló su sentencia y lo liberó en 2013, tras lo que continuó con el narcotráfico hasta que lo detuvieron nuevamente en 2022, bajo el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En febrero de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum le envió a EE.UU. junto a otros 28 presos que reclamaba este país, entre éstos Vicente Carrillo Fuentes, antiguo líder del cartel de Juárez.