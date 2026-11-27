El proceso de identificación se llevó a cabo mediante análisis de ADN y en coordinación con el Ministerio de Justicia, a través de la Autoridad de Medicina Forense, y la Fiscalía, según un comunicado del departamento.

Las autoridades están emitiendo los permisos de sepelio de las víctimas identificadas, mientras continúan los trabajos para reconocer a los demás fallecidos en los hospitales Especializado de Aguza y Bulaq al Dakrur, siguiendo los procedimientos legales y técnicos establecidos.

El Ministerio aseguró que las instituciones implicadas trabajan conjuntamente para completar las identificaciones con precisión y garantizar el respeto a la dignidad de los fallecidos y a sus familiares.

En cuanto a los heridos, el departamento indicó que 26 personas resultaron heridas en el accidente y que continúan recibiendo atención médica en distintos centros hospitalarios, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

Dos pacientes fueron trasladados desde el Hospital Al Warraq al Hospital General de Bulaq y al Hospital Ahl Masr, mientras se tramita el traslado de otro paciente desde el Hospital General de Imbaba al centro hospitalario de Bulaq.

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Además, cuatro heridos reciben tratamiento en el Hospital de Bulaq y otro paciente con fracturas permanece ingresado en el Hospital Especializado Zayed.

El Ministerio señaló que desplegó 39 ambulancias inmediatamente después del accidente para trasladar a los afectados y proporcionarles primeros auxilios y atención urgente. Asimismo, afirmó que mantiene el seguimiento de la evolución médica de los heridos.

El siniestro se produjo el pasado miércoles en la carretera de circunvalación de Warraq, cuando un camión que transportaba bombonas de gas y otros productos derivados del petróleo volcó y se incendió, provocando también la destrucción de decenas de vehículos.

La Fiscalía egipcia anunció el jueves la detención del presunto responsable del accidente, quien, según el Ministerio Público, confesó haber colisionado con el camión mientras circulaba a 110 kilómetros por hora y realizaba maniobras entre carriles.

De acuerdo con la investigación preliminar, uno de los neumáticos del vehículo pesado reventó tras la colisión, lo que provocó que impactara contra una barrera de hormigón, volcara y derramara gasolina, que posteriormente se incendió.

La Fiscalía continúa interrogando al sospechoso para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar su posible responsabilidad penal.