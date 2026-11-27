"Quedan ocho días (de plazo). Tengo la intención de formar un Gobierno dentro de esos ocho días", afirmó Eisenkot en un comunicado difundido por su partido, en el que añadió que, una vez constituido el Ejecutivo, trabajará para ampliarlo incorporando a todos aquellos que quieran "devolver a Israel al buen camino, hacia la estabilidad y un puerto seguro".

Además, acusó al Likud de no haber presentado "ninguna propuesta concreta" durante las dos semanas de negociaciones entre ambas formaciones.

Eisenkot afirmó en su mensaje que la actitud de sus rivales políticos responde a un intento de agotar el plazo para formar un Ejecutivo y conducir a Israel a nuevas elecciones bajo el actual Gobierno saliente, escenario que calificó de "peligroso".

Pese a las diferencias, aseguró que mantiene abierta la posibilidad de un pacto. "Si el Likud está realmente preparado para cambiar de rumbo y tomar las decisiones valientes que exige el liderazgo, mi puerta sigue abierta y mi mano tendida", afirmó.

El portavoz del Likud respondió con un comunicado en el que acusó a Eisenkot de mantener negociaciones de unidad mientras ya puede haber cerrado un "peligroso gobierno de izquierda", ha repartido las carteras ministeriales y ha trabajado para legitimar una alianza con los partidos árabes, a los que vinculó, sin ningún tipo de prueba, con "organizaciones terroristas".

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No obstante, aseguró que el Likud mantiene su disposición a formar un Gobierno de unidad y que hará todo lo que esté en sus manos para conseguirlo.

El cruce de declaraciones se produce después de que Yashar! y Los Demócratas, la formación izquierdista de Yair Golán, acordaran este jueves un pacto de coalición por el que estos últimos obtendrían cuatro ministerios, entre ellos Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones y Cultura y Deporte.

Yashar! también alcanzó un acuerdo con Israel Beitenu, el partido del ultranacionalista Avigdor Lieberman, en el marco de las negociaciones para constituir un nuevo Ejecutivo.

Mientras que Los Demócratas es el principal partidario de formar un gobierno aprovechando el apoyo de los partidos árabes (de miembros y votantes en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí), Israel Beitenu es un firme detractor de esta solución.

Los partidos de la coalición encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y, los árabes (la Lista Conjunta y Raam), 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61.

A falta de aprovechar el apoyo árabe, como defiende Líberman, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13, para evitar aliarse con el Likud.