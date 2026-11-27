"El matrimonio infantil es violación infantil; es un crimen cometido bajo la apariencia de matrimonio y una de las violaciones más extendidas de los derechos de la infancia y la adolescencia", afirmó en un comunicado el fundador de Just Rights for Children (JRC), una red global que busca poner fin a todas las formas de explotación infantil.

El activista celebró la reciente decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de declarar el 27 de noviembre Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.

Aseguró que supone una "oportunidad histórica", al ofrecer "un punto de encuentro" para que la comunidad internacional acelere sus esfuerzos para erradicar ésta y todas las formas de violencia y prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas para el año 2030.

Puso de ejemplo que Just Rights for Children, en colaboración con la policía y activistas locales, han evitado unos 600.000 matrimonios infantiles en la India en apenas tres años, al tratar cada caso "como una emergencia que exige la intervención inmediata del Estado".

Ahora, con motivo de esta jornada de concienciación, JRC ha lanzado la campaña global 'Un mundo libre de matrimonio infantil', para llegar a más 250 millones de personas en más de 100 países, exigiendo el fin de una práctica de la cual ninguna región del mundo está exenta.

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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recuerda en su web que en el mundo, una de cada cinco niñas se casa o vive en una unión informal antes de cumplir 18 años, mientras se estima que unos 640 millones de niñas y mujeres vivas contrajeron matrimonio durante su infancia.

Los niveles de matrimonio infantil son más altos en África Occidental y Central, donde una de cada tres mujeres jóvenes se casó antes de los 18 años, seguido de África Oriental y Meridional (29 %), Asia Meridional (26 %) y América Latina y el Caribe (21 %), según datos globales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en 2025.

Además, un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y UNFPA publicado este mes advierte de que en la región estas uniones profundizan la desigualdad de género y frenan el desarrollo personal: solo el 23 % de las adolescentes unidas asiste a la escuela frente al 90 % de sus pares solteras, mientras que un 61 % no estudia ni trabaja de forma remunerada, frente al 7 % de las solteras.

"El matrimonio infantil y la unión temprana no es una particularidad cultural ni una simple consecuencia de la pobreza. Es una grave violación de los derechos humanos, una forma de abuso infantil disfrazada de matrimonio que priva a millones de niñas y adolescentes de su autonomía corporal y de las oportunidades a las que tienen derecho", insistió Ribhu.

Entre los pasos a tomar, el activista destaca que en primer lugar se deben fortalecer los sistemas jurídicos de los países para establecer los 18 años como "edad mínima absoluta para contraer matrimonio, sin excepciones", y considerar cualquier vulneración a esa norma como un delito.

También se debe invertir en el desarrollo, la educación y la capacitación de las más jóvenes, para garantizar que la pobreza no sea un obstáculo para ninguna familia, además de "fomentar una colaboración auténtica" entre todos los sectores de la sociedad que sirvan de "alerta temprana" para proteger a las menores.

"El 27 de noviembre no puede limitarse a ser una jornada de discursos y declaraciones en las capitales diplomáticas. Debe convertirse en un compromiso anual que permita medir nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de generar cambios reales", sentenció el activista.