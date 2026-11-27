En una comparecencia ante los medios, Delgado señaló que la opción de Cartagena, en concreto la dársena de Escombreras, es la única que reúne las condiciones de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad.

El buque, propiedad de la naviera turca YMN y en cuyo naufragio murió uno de sus tripulantes, será remolcado boca abajo, con casi toda su estructura sumergida.

El análisis técnico realizado concluye que el Puerto de Cartagena tiene un calado suficiente, 35 metros de profundidad, y ofrece un abrigo el calma.

Además, dispone de medios anticontaminación cercanos y las empresas petroquímicas de la zona pueden recibir y tratar la carga y el combustible cuando se extraigan.

El inicio del traslado, que realizará el remolcador 'Clara Campoamor', es "inminente", según la capitana marítima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a las posibles causas del naufragio, Delgado apuntó que, además del mal tiempo, con olas de más de cuatro metros, pudieron influir en el desenlace "actuaciones a bordo por parte de la tripulación".

Se podrían haber dejado abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre de una de las bandas del buque, lo que habría favorecido la entrada masiva de agua del mar y la escora súbita hacia la banda de estribor.

Delgado explicó que este viernes se ha detectado una pequeña mancha de contaminación "muy leve", de poco más de una milla de extensión, que permanece en la zona y que probablemente se degradará en breve por efecto del oleaje y de la propia evaporación.

Una vez que el 'Med Emre' llegue al lugar de refugio y antes de que comiencen las labores de extracción de la carga y del combustible, se colocará una barrera en torno al buque para prevenir posibles escapes.