El convenio, firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro, obtuvo 215 votos a favor y cuatro en contra en la Cámara de Diputados, con lo que recibió su sanción definitiva, después de haber sido aprobado por unanimidad en el Senado en agosto pasado.

El tratado involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Mercosur), y a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza (EFTA).

El acuerdo, que crea un área de libre comercio de casi trescientos millones de personas, incluye el comercio de bienes y servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias, y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible.

Ambos bloques iniciaron en 2017 las conversaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio y, tras un paréntesis, en abril de 2024 relanzaron las negociaciones, que concluyeron a mediados de 2025.

Los países que integran la zona de libre comercio de la EFTA, fundada en 1960, reúnen 14,5 millones de habitantes, con un alto nivel de renta per cápita.

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Además, entre los países de este bloque europeo, Suiza es un importante inversor a nivel global en variados sectores económicos.

En el Mercosur, bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, están presentes importantes multinacionales suizas como Nestlé, Syngenta, Novartis, Holcim y Glencore

El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó en un mensaje publicado en su cuenta de X que el acuerdo liberaliza más del 97 % del comercio bilateral y abre a los productos argentinos un mercado de consumidores con alto poder adquisitivo, además de mejorar el acceso para las exportaciones agropecuarias y de las economías regionales.

Quirno señaló que los países de la EFTA son el séptimo mayor inversor extranjero en Argentina, con un stock superior a los 8.000 millones de dólares, y afirmó que el tratado representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones.

En la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó también con 215 votos afirmativos y cuatro negativos, una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, suscrita en diciembre de 2023 en Río de Janeiro.

La modificación actualiza los compromisos asumidos por los Estados miembros del bloque en materia de apertura y regulación del comercio de servicios y también contaba con la aprobación previa del Senado.

Las negociaciones entre el Mercosur y la EFTA comenzaron en 2017, tuvieron una pausa y se reanudaron en abril de 2024, antes de concluir con la firma del acuerdo en septiembre de 2025, tras ocho años de conversaciones.