La Cámara Baja aprobó la iniciativa por 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones y la remitió al Senado, que podría debatirla el próximo mes.

El Gobierno de Argentina incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para el próximo año del 4 %, desde una expansión en 2026 que, según las últimas proyecciones de consultores privados, no superará el 1 %.

El Presupuesto también incluye una proyección de la inflación para el próximo año del 21,1 %, desde una tasa anual en 2026 del 30,4 %, según los cálculos más recientes de consultores privados.

Sobre el supuesto de una inflación del 21,1 %, los ingresos totales tendrán un incremento real del 3,5 % y los gastos tendrán una subida del 3,4 % en términos reales.

El proyecto de Presupuesto prevé un superávit fiscal primario equivalente al 1,5 % del PIB tanto para 2026 como para 2027.

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Asimismo, estipula un superávit financiero de 0,2 % del PIB para ambos ejercicios.