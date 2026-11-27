La tasa de desocupación también fue menor a la del mismo periodo del año pasado, cuando un 5,4 % de la población activa estaba desempleada, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

La población desocupada entre agosto y octubre fue de 5,6 millones de personas, mientras que la ocupada llegó a los 103,7 millones de personas.

El buen rendimiento del mercado de trabajo contrasta con otras señales que apuntan a una desaceleración en la mayor economía de Latinoamérica.

Brasil creció un 2,3 % el año pasado, pero en 2026 el Gobierno prevé un avance de menos del 2 %, ante el desafío que suponen las altas tasas de interés y la situación geopolítica mundial.