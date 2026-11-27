La divisa estadounidense cerró en 19,67 pesos, según datos de cierre del Banco de México, frente a los 19,16 del viernes anterior y los 18,53 del 13 de noviembre.

El más reciente incremento superior en dos semanas fue del 8,81 %, en el periodo terminado el 14 de junio de 2024.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, señaló que el peso mexicano fue la moneda más depreciada de la semana en la canasta amplia de principales cruces que sigue la institución.

Con sus propias cotizaciones, cercanas a 19,66 unidades por dólar, Siller calculó una depreciación semanal del 2,63 % y una acumulada del 6,1 %.

La especialista añadió que el dólar alcanzó durante la semana 19,84 pesos, un nivel no visto desde el 17 de abril de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Siller atribuyó las pérdidas a las expectativas de alzas de tasas de la Reserva Federal estadounidense (Fed), la incertidumbre por eventuales nuevos aranceles de Estados Unidos y el arrastre temporal de otras monedas latinoamericanas.

Por su parte, Janneth Quiroz, de la firma Monex, consideró cada vez más factible que el tipo de cambio alcance las veinte unidades por dólar, aunque advirtió que ese escenario no implica que la cotización vaya a permanecer allí.

“El nivel de veinte pesos es factible, pero no debe interpretarse como un pronóstico inevitable”, señaló la analista.

Quiroz explicó que la posibilidad de que la Fed mantenga una política restrictiva durante más tiempo y la expectativa de una postura menos restrictiva del Banco de México podrían reducir el diferencial de tasas que ha favorecido a la moneda mexicana.

Aunque el peso mexicano recuperó el 0,28 % este viernes, según el informe de cierre de Monex, la especialista consideró prematuro interpretar ese avance como un cambio de tendencia.

Janneth Quiroz agregó que el balance de riesgos apunta a una mayor depreciación y volatilidad, pero México conserva fundamentos externos que pueden limitar movimientos más pronunciados.

Hacia el cierre del año, la analista de Monex recomendó seguir las expectativas de tasas de ambos bancos centrales, la fortaleza internacional del dólar y la demanda por activos emergentes.