En la cita se prevé que se produzcan más de 500 citas de negocios donde las empresas tendrán la oportunidad de alcanzar a nuevos clientes de alrededor del mundo.

"El Encuentro Empresarial Andino es la principal plataforma de promoción comercial de la Comunidad Andina y busca conectar la oferta exportable de nuestros países con mercados de todo el mundo", señaló este viernes el secretario general de la Comunidad Andina, el diplomático peruano Gonzalo Gutiérrez, durante la presentación de esta foro.

La máxima autoridad del organismo internacional recordó que, "desde 2021, ha reunido a más de 4.200 empresas y compradores internacionales y generado más de 490 millones de dólares en compromisos de negocios.

Esta nueva edición estará enfocada en 'Bienestar y Salud', sector que comprende agroindustria y alimentos saludables, industria cosmética y cuidado personal e industrias conexas.

La elección responde a cambios en los hábitos de consumo asociados con una mayor preocupación por la salud preventiva, la actividad física y la búsqueda de estilos de vida más equilibrados.

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De acuerdo con el Global Wellness Institute, la economía mundial del bienestar alcanzó 6.700 millones de dólares en 2024 y se proyecta que llegue a 9.700 millones de dólares en 2029. Entre los segmentos con mayores oportunidades se encuentran la alimentación saludable, nutrición y control de peso; el cuidado personal y la belleza; y la actividad física.

La oferta andina también presenta oportunidades de crecimiento en estos segmentos, según apuntó en un comunicado la Comunidad Andina.

En ese sentido, el organismo internacional recordó que las exportaciones extracomunitarias de nutrición y alimentos funcionales pasaron de 3.600 millones de dólares en 2021 a 8.100 millones de dólares en 2025, mientras que las de cosmética y cuidado personal aumentaron de 251,9 millones de dólares a 388,8 millones de dólares en el mismo periodo.

La edición 2027 dará continuidad a una plataforma que articula el comercio intrarregional y la conexión de la oferta andina con mercados internacionales.

Durante el acto de presentación del encuentro, la presidenta ejecutiva de la gubernamental Comisión para la Promoción de las Exportaciones y el Turismo de Perú (Promperú), Teresa Mera, indicó que la Comunidad Andina cuenta con una Zona de Libre Comercio que facilita el intercambio de bienes entre nuestros países.

"Este encuentro busca aprovechar esta integración y la complementariedad de nuestras economías para abrir nuevas oportunidades, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que representan el 90 % del tejido productivo de los países", añadió Mera.