Ambas agencias han incorporado estas regiones a su lista de puntos críticos de hambre, que han pasado de 13 a 16 zonas en el mundo, y alertaron de que la situación podría deteriorarse significativamente entre diciembre y mayo próximo.

Asimismo, señalaron que en algunas zonas de Sudán y Sudán del Sur persiste el riesgo de hambruna.

"Tomar medidas antes de que se produzcan los peores efectos de El Niño puede evitar daños en las cosechas, el ganado y los ingresos", indicaron.

El Niño, que está ganando intensidad y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes jamás registrados, provocará condiciones más cálidas y secas en el sur de África, lo que amenaza las actividades agrícolas en general.

Zimbabue, Malaui y Mozambique son los países en los que se teme que habrá inseguridad alimentaria aguda.

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En el Corredor Seco de Centroamérica -una franja de territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que es especialmente proclive a las sequías y a las lluvias irregulares- ya se ha visto que la primera temporada agrícola de 2026 fue la más seca de los últimos 40 años y las pérdidas de cultivos superaron el 75 % en numerosas zonas, según la FAO.

Al respecto, los organismos de la ONU manifestaron que el agotamiento de las reservas de alimentos podría adelantar la próxima temporada de escasez, mientras que en Guatemala hasta 3,2 millones de personas pueden sufrir inseguridad alimentaria aguda de aquí a febrero.

Asimismo, identificaron riesgo de hambruna en partes de Sudán y Sudán del Sur, donde los conflictos y la violencia armada son los principales motores de la inseguridad alimentaria en la mayoría de los puntos considerados críticos.

Precisaron que en cuatro de los cinco focos de máxima preocupación se han identificado o proyectado poblaciones en fase de catástrofe, la más grave de la clasificación internacional de seguridad alimentaria, caracterizada por la inanición y la muerte, en particular en los estados de Darfur del Norte y Kordofán del Sur, en Sudán.

"En dos campamentos de desplazados de Darfur del Sur la malnutrición aguda ya ha superado los umbrales de hambruna", aseguraron, tras recordar que todo esto ocurre en medio de un fuerte retroceso de la financiación humanitaria.