León XIV expresó su cercanía a todas las familias afectadas en un telegrama firmado por el cardenal Secretario de Estad, Pietro Parolin.

En el mensaje, el papa encomienda "las almas de los difuntos a la gran misericordia del Todopoderoso y eleva también "oraciones por la sanación de los heridos" y asegura "su cercanía espiritual a todos los afectados por la tragedia e invoca las bendiciones divinas de fortaleza y consuelo para todos".

La explosión del camión cargado de bombonas de gas y otros productos derivados de petróleo se produjo el miércoles en la carretera de circunvalación de Warraq, a la altura del distrito de Warraq, en el norte de El Cairo y perteneciente a la gobernación de Guiza, dejando según el último balance 31 muertos y 21 heridos, así como decenas de vehículos calcinados.