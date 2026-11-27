El jurado ha fallado de forma unánime y ha destacado de la obra la concepción del lenguaje y del cuerpo como elementos inseparables de la identidad y la creación poética, informó este viernes en un comunicado el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga, sur), que convoca el premio, patrocinado por la Fundación Unicaja.

El poemario plantea el cuerpo como lenguaje y materia, como espacio desde el que el poeta interpreta, inventa y construye la realidad, según el jurado.

Asimismo, ha resaltado la capacidad de la obra para explorar la memoria, la palabra y la transformación de lo real a través de la poesía, entendida como una experiencia íntima y alejada de lo meramente circunstancial.

En esta edición se han recibido 448 obras desde toda España y otros países como Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, EEUU, Francia, Guatemala, Israel, Italia, México, Perú, República Dominicana, Suiza y Venezuela.

Israel Armando Chira Rodríguez, nacido en Lima (Perú) en 1974 y residente actualmente en Valencia (este de España), es graduado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú.

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En Lima desarrolló una trayectoria profesional vinculada a la docencia, la dirección educativa y la edición, como editor jefe para Perú de Latin Heritage Foundation.

Su producción literaria incluye los poemarios 'Pequeña suite para imágenes terminales' (2004), 'Casa de gatos' (2016) y 'Naturaleza muerta' (2021), además de la novela 'E-love' (2019) y el libro de ensayos 'Ficción y peste. Notas al pie de un mundo que se derrumba' (2021).