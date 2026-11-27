Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de enero, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,60 dólares respecto al cierre de este miércoles.

Este jueves no hubo cierre oficial del precio del crudo estadounidense por la festividad de Acción de Gracias.

En el cómputo semanal, el precio del crudo bajó un 0,7 %, la cuarta caída semanal consecutiva.

El precio del crudo esta semana ha sufrido pocas oscilaciones mientras los inversores observan de cerca las novedades provenientes de Oriente Medio y los datos de las reservas de petróleo en Estados Unidos.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este viernes que neutralizó a un buque mercantes en el golfo de Omán después de que su tripulación intentara romper el bloqueo naval a Irán.

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Según el comunicado, un avión militar estadounidense lanzó municiones de precisión que impactaron en la popa del granelero M/V Pacific Archer, con bandera de Palaos. El barco quedó sin propulsión y la tripulación civil resultó ilesa.

Mientras tanto, los últimos datos de las reservas de Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, en inglés) sobre el aumento de las reservas estratégicas del país han restado presión al mercado y al precio.

Además, la misma agencia federal reveló en otro informe que los envíos de petróleo a través de los principales puntos de estrangulamiento de Oriente Medio aumentaron un 19 % en el tercer trimestre de 2026.

Los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz y del canal de Suez aumentaron, mientras que los que atravesaron Bab el-Mandeb disminuyeron en comparación con el segundo trimestre, cuando los flujos se vieron gravemente limitados tras el inicio del conflicto con Irán.

Aun así, estiman desde la EIA que los países de Oriente Medio produjeron 23,1 millones de barriles al día de crudo en octubre, la cifra más alta desde el inicio del conflicto.

El mercado también espera la reunión de la OPEP+ del domingo, en la que los productores fijarán su política de producción para 2027.