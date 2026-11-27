"Se prevé que en marzo y en abril de 2027 se registren temperaturas altas, con condiciones extremas que podrían favorecer la ocurrencia de olas de calor" en algunas zonas del país, dijo el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MANR), Fernando López, en una conferencia de prensa.

Explicó que la zona norte y la occidental del país "presentarían mayor posibilidad de estos eventos", en referencia a olas de calor.

Además, informó de que "el fenómeno de El Niño seguirá influenciando (a El Salvador) por el menos hasta el primer trimestre del próximo año".

Agregó que el país ya se encuentra en la época seca y que se prevé que la temporada de lluvia de 2027 comience la segunda quincena de mayo próximo.

El Salvador aún se encuentra en alerta roja por la sequía generada por El Niño, decretada el pasado 25 de agosto por Protección Civil, fenómeno que también causó calor extremo, afectando los cultivos y la seguridad alimentaria.

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Se ha estimado que el fenómeno de El Niño afectó en El Salvador la producción de cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre.

Una buena parte de la población rural de El Salvador se encuentra en el llamado Corredor Seco Centroamericano, una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y llega al sur de México (Chiapas).

la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtieron este viernes que millones de personas podrían sufrir hambre aguda en el sur de África y en el denominado Corredor Seco de Centroamérica por la pérdida de las cosechas a causa del fenómeno de El Niño.

En el Corredor Seco de Centroamérica ya se ha visto que la primera temporada agrícola de 2026 fue la más seca de los últimos 40 años y las pérdidas de cultivos superaron el 75 % en numerosas zonas, según la FAO.