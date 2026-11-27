"Las palabras y las acciones influyen en la confianza del público y en las decisiones sobre la vacunación. Por eso hacemos un llamamiento a que se utilicen mensajes claros, concisos, coherentes y basados en la evidencia, que sean fáciles de entender y asimilar", dijo la directora del área de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Kate O'Brien.

A nivel mundial, 10 millones de personas se contagiaron de sarampión el año pasado (un 74 %, menos que hace un cuarto de siglo) y solo el 84 % de niños recibió una primera dosis de la vacuna contra la enfermedad y un 77 % la segunda dosis, muy por debajo del objetivo de 95 % en ambas dosis con el que se puede avanzar hacia la erradicación de este virus.

En cifras, esto significa que 29 millones de niños no fueron inmunizados adecuadamente (21 millones no recibieron la primera dosis y 8 millones la segunda) con una vacuna que ha demostrado tener un alto nivel de eficacia y es una de las más seguras que existe.

O'Brien, una médica canadiense especializada en pediatría, presentó a la prensa datos sobre los numerosos brotes recientes de sarampión y sus consecuencias, que han llevado a que tres países de América -Estados Unidos, México y Bolivia- perdieran últimamente su estatus de países libres de sarampión.

Esto "pone de relieve la fragilidad de los avances en la lucha contra esta enfermedad", recalcó la experta, quien prefirió no apuntar concretamente a esos países sino referirse a esta situación como un reto global que requiere de voluntad política y recursos.

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"Sin una cobertura de vacunación sistemáticamente elevada, mantenida año tras año y dirigida a todos los niños que nacen, y sin sistemas de inmunización y vigilancia sólidos, el virus puede volver a arraigar rápidamente" advirtió.

Pese a que esto se sabe, las inversiones en inmunización, en vigilancia y en la respuesta ante brotes han disminuido, indican los datos de la organización.

Según la OMS, 59 países sufrieron en 2025 brotes de gran envergadura o con graves repercusiones (11 de esos países habían sido declarados previamente libres de sarampión) y de ellos 18 brotes ocurrieron en países de bajos ingresos, 34 en países de ingresos medios y siete en países de ingresos elevados.

Las muertes por sarampión fueron 72.000 en 2025 (el 40 % de este total en África), un 91 % menos que en el año 2000, cuando superaron las 770.000 muertes.

El sarampión puede provocar complicaciones graves, como neumonía y una infección capaz de causar daño cerebral permanente.

Asimismo, puede provocar sordera, ceguera y debilitar el sistema inmunitario durante largos periodos de tiempo, por lo que los niños son susceptibles a otras infecciones que pueden llegar a causarles la muerte, lo que también puede ocurrir en el caso de las mujeres embarazadas y personas con una inmunidad débil.

Los niveles de inmunización contra el sarampión no se han recuperado al nivel de 2019, previo a la pandemia, aunque están por encima de la caída que se registró mientras duró esta emergencia sanitaria, particularmente en lo referido a la primera dosis.

Preguntada sobre "las fiestas de sarampión" -referidas a reuniones en las que se expone intencionalmente a los niños al virus del sarampión, particularmente en Estados Unidos- O'Brien afirmó que "es una idea terrible".

"Exponer a los niños al sarampión es… es algo que simplemente no debería ocurrir. Quiero hacer hincapié en la gravedad de esta enfermedad y, aunque es cierto que algunos niños se recuperan del sarampión sin consecuencias aparentes, este virus provoca algo que no es visible para los padres, pero que realmente afecta al sistema inmunitario del niño durante semanas o meses, y en algunos casos años", aseguró.