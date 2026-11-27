A los pies de la emblemática catedral, desde donde se miden las distancias de las carreteras nacionales francesas, se despliega el único mercado artesanal de Navidad de París, donde se mezclan los acentos franceses con lenguas extranjeras como el español, inglés o alemán para conocer los productos exclusivos que ofrecen los artesanos franceses.

"Creé este mercado ya que no veía que hubiera cosas muy bonitas a la venta en los mercadillos de Navidad y quería que los artesanos y artistas franceses pudieran tener un mercado navideño dedicado exclusivamente a ellos", cuenta a EFE Nina, responsable de la creación de este mercado de Navidad que este año celebra su décima edición.

Bisutería, jabones, chocolate, accesorios, grabados y fotografías son algunos ejemplos de los productos artesanos que se exponen ante la mirada curiosa de los visitantes que pasean por el mercado haciendo frente al frío que ya ha llegado a la 'ciudad de la luz'.

En esta edición, que abrió este jueves sus puertas, los resquicios de un otoño de manifestaciones en Francia en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos parecen marcar la afluencia de visitantes, según explican a EFE algunos de los dueños de los puestos del mercado.

"Me preocupan mucho las manifestaciones que hubo en París" relata Déha, un fotógrafo que edita e imprime sus propias imágenes de la capital francesa y habitual en el mercadillo desde sus inicios.

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Lise, una costurera artesanal, cuenta a EFE que este ya es el cuarto año que viene hasta París desde el sur de Francia y que comparte su "impresión de que hay algo menos de afluencia que el año pasado".

Este mercado navideño, tal y como cuenta su creadora, comenzó en su primera edición con un duración de tan solo cinco días, que se aumentó a diez y ahora alarga su estancia a los pies de la catedral hasta un mes. Por tanto, hasta el 27 de diciembre, las personas que pasean cerca de la isla sobre la que se levanta Notre-Dame, podrán descubrir lo que esconde el mercado.

Fue el caso de Santiago y su familia, extremeños que vinieron a pasar unos días a la capital francesa y aprovechando su recorrido turístico, hicieron parada en el mercado para descubrir algunos de los dulces más típicos del país.

Más allá de lo que esconde el kilómetro cero de París, otros mercados navideños se despliegan por toda la capital francesa. Ejemplo de ello, son el mercado navideño de los Campos Elíseos, que vuelve este año tras una década ausente, o 'La magia de la Navidad' en los Jardines de las Tullerías, ambos abiertos hasta enero de 2027.