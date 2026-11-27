La investigación, que abarca el periodo comprendido entre 2015 y 2025, señala que, desde 2022, la obesidad se convirtió en “la indicación registrada con mayor frecuencia para iniciar el tratamiento” en varios de los grupos de pacientes estudiados.

El cambio se debe principalmente al rápido aumento del uso de medicamentos que contienen semaglutida, el principio activo de Ozempic y Wegovy, y tirzepatida, comercializada como Mounjaro.

Estos medicamentos, conocidos como GLP-1, imitan unas hormonas presentes de forma natural en el organismo que ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre y a controlar el apetito, lo que ayuda a la pérdida de peso.

Por ahora, cuatro de estos medicamentos están autorizados en Europa para el control del peso en personas con obesidad o sobrepeso que presentan otros problemas de salud vinculados, aunque Ozempic sigue estando autorizado en concreto para tratar la diabetes de tipo 2.

El estudio revela que los medicamentos con semaglutida fueron los más utilizados y que las mujeres representaron más de la mitad de los pacientes en 9 de las 12 bases de datos sanitarias analizadas.

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La edad media de los pacientes está entre los 52 y los 63 años.

El uso de estos fármacos para adelgazar entre personas que no sufren obesidad también ha provocado, admitió la EMA, “una considerable atención pública”.

Sin embargo, los investigadores vieron que, en la mayoría de las bases de datos, menos del 14 % de las personas que recurrieron a estos tratamientos no tenían confirmado un diagnóstico de diabetes de tipo 2 ni de obesidad.

La agencia alerta de que los datos “no reflejan necesariamente la totalidad del uso” de estos medicamentos en los países estudiados, ya que no incluyen todos los servicios sanitarios.

La investigación se llevó a cabo debido a la fuerte demanda de estos fármacos, que desde 2022 ha coincidido con problemas de abastecimiento en varios países de la Unión Europea.

La EMA señala que este tipo de estudios permite conocer mejor cómo se utilizan los medicamentos en la práctica y orientar futuras investigaciones sobre su seguridad y eficacia.

Entre los próximos estudios previstos, se analizarán las posibles diferencias entre hombres y mujeres en los efectos adversos de estos tratamientos.