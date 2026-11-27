La votación comenzó a las 07:00 de la mañana (12:00 GMT) bajo la modalidad 'Voto en Casa', destinada a personas mayores de 50 años con una discapacidad física igual o superior al 75 %, según detalló el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado.

Según explicó a EFE el CNE, 186 unidades móviles de voto se desplazarán este jueves hasta las viviendas de los más de 650 beneficiarios con las papeletas y el resto del material electoral necesario.

El CNE recalcó que el voto es opcional para las personas con discapacidad, pero que gracias a este "programa de inclusión" pueden ejercer su derecho sin inconvenientes y sin desplazamientos.

El presidente del CNE, José Cabrera Zurita, el objetivo de este programa es "garantizar que las personas habilitadas para esta modalidad puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, voluntaria, secreta y segura, con las mismas garantías de transparencia que rigen todo proceso electoral".

La secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), Mishell Barahona, destacó en el comunicado que "desde 2009 la participación electoral de las personas con discapacidad se mantiene alrededor del 70%".

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Esta jornada de voto en casa se celebra un día después del sufragio de los presos sin condena firme, que se llevó a cabo este jueves en 33 prisiones ubicadas en diferentes zonas del país.

El escrutinio de los sufragios emitidos entre jueves y viernes se llevará a cabo después de las 17:00 (22:00 GMT) del domingo 29 de noviembre, cuando termina oficialmente la jornada de votación nacional.

Este domingo, en torno a 13,8 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a sus alcaldes, prefectos, concejales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), entre otras autoridades, en una jornada marcada por la amenaza de lluvias del fenómeno climático de El Niño, que ya ha llevado a reubicar diez centros de votación.