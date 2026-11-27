Las organizaciones, entre las que figura la Federación Estatal LGTBI+ (constituida por 55 entidades nacionales y que forman parte del Consejo de Participación LGBTI del Ministerio de Igualdad), alertaron en un comunicado de que "estos partidos prometen, como compromiso electoral, un retroceso en los derechos de las personas LGTBI+, a través de la derogación de legislaciones consolidadas".

Entre ellas mencionaron la Ley Estatal LGTBI+, la LOMLOE (la reforma educativa que regula el sistema educativo español, que reforzó la atención a la diversidad o la lucha contra la segregación escolar) o la Ley contra la violencia de género.

En el comunicado, citan un apartado del programa electoral del PP en referencia a la ley trans, aprobada en 2023: "Eliminaremos la libre autodeterminación registral del sexo".

Las organizaciones LGTBI+ recordaron que "derogar o vaciar de contenido" esta norma vulneraría derechos a la igualdad y no discriminación, a la dignidad personal, la identidad y reconocimiento legal de la identidad de género o a la integridad corporal, entre otros.

También criticaron la promesa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de eliminar el Ministerio de Igualdad y reasignar sus competencias, y señalaron que la igualdad es la "gran ausente" en su propuesta política, a pesar de la promesa en su programa de "continuar luchando contra la LGTBIfobia", una fórmula que tachan de intento de "blanqueo" de su postura real.

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También criticaron que las familias LGTBI+ quedan excluidas de las propuestas dirigidas a las ayudas a las familias, la omisión de las necesidades sanitarias y habitacionales del colectivo, así como que el programa "obvie cualquier compromiso de combatir las prácticas de conversión e ignore el reconocimiento de las personas no binarias y la protección a las personas intersex".

Otro de los puntos "más preocupantes", según el comunicado, es el relacionado con un posible endurecimiento de la respuesta policial en las manifestaciones: "Podría abrir la puerta a interpretaciones muy amplias sobre cuándo está justificada una intervención policial preventiva y podría afectar directamente al ejercicio del derecho de manifestación", alertaron las entidades.

Respecto al programa de Vox, las organizaciones señalaron que atenta contra los derechos de las mujeres al prometer derogar la ley contra la violencia de género por "criminalizar a los hombres" y también por su postura contra las personas migrantes, al emplear la expresión, "los españoles primero", entre otras.

"Margina cualquier referencia a la igualdad de las personas LGTBI+ y anuncia que derogará la ley de Educación en una clara alusión a la educación en diversidad", indica el comunicado, que también critica que su candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, "no reconoce los derechos de las personas trans, el matrimonio igualitario ni la diversidad familiar".