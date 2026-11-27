El expresidente Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) calificó de "servilismo" la política exterior del Gobierno y escribió en sus redes sociales: "Nuestros líderes políticos llevan cuatro años y medio sin gastar zapatos porque solo saben andar de rodillas".

"Hace 40 años nos opusimos a la política belicista de Washington para Centroamérica con valentía e hidalguía (...) Hace 40 años le dimos dignidad a nuestro país. Hoy, nos han convertido de nuevo en una República bananera", señaló.

Y añadió: "Recibimos órdenes de los Estados Unidos y a cambio la embajada norteamericana nos paga nuestra humillante obediencia eliminando las visas que nuestro mandatario les solicita. Servilismo es el nombre de nuestra política exterior. Perdone doña Francesca".

El expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) afirmó que desde hace varios años el país ha sufrido "un agravamiento de la crisis reputacional" con la llegada al poder del exmandatario Rodrigo Chaves y su sucesora Laura Fernández, ambos del mismo movimiento político de derecha.

"Me parece que es inexorable este deterioro, principalmente porque Costa Rica siempre se caracterizó por ser defensor del derecho internacional y ese constante, este principio de nuestra política exterior, ha sido severamente dañado (...) Nuestro país está enfrentando ahora una crisis que tiene que ver con el abandono de lo que ha sido una larga tradición de defensa de la libertad de expresión, libertad de prensa y derecho internacional", dijo a EFE Solís.

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Por su parte, la exgobernante Laura Chinchilla (2010-2014) escribió en sus redes sociales que "Costa Rica ha sido tierra de refugio y acogida para quienes han huido de dictaduras y crisis políticas y que las ideas de una persona nunca deberían ser motivo para impedirle el ingreso al país".

"Esta decisión no refleja la Costa Rica que conozco. Nuestro país tiene una larga tradición de ofrecer refugio a quienes huyen de dictaduras y crisis políticas. Hemos defendido el multilateralismo y el derecho internacional, así como la libertad de expresión", destacó Chinchilla.

Francesca Albanese llegó el jueves al aeropuerto internacional Juan Santamaría con el fin de acudir este viernes a una ceremonia en la que recibiría un doctorado honoris causa de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), el máximo galardón que otorga esa casa de estudios.

A pesar de que la relatora no pudo ingresar al país, la UCR mantuvo en pie la ceremonia y entregó el certificado de doctorado honoris causa a la asistente de Albanese, Teresa Rosella, quien sí pudo entrar a Costa Rica.

Albanese estuvo presente en la ceremonia de manera remota, conectada por videoconferencia, y brindó un discurso en el que dijo que el Gobierno de Costa Rica divulgó información falsa sobre ella y que debe responder por ello, en referencia a los "vínculos con actos terroristas" con los que la Dirección de Migración justificó el impedimento de entrada de la relatora .

Albanese llegó a Costa Rica proveniente de Francia y la Dirección de Migración informó que en el aeropuerto "quedó a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país".

La relatora dijo a medios locales que nunca había sido tratada así y que se negó a abordar un vuelo a Francia, ya que tiene previsto viajar a México.