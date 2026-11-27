La feria, creada en 1972, estará abierta al público hasta el 9 de diciembre en el corazón del turístico y acomodado distrito de Miraflores, en la capital peruana.

"Es un evento que, además de añejo, conecta el libro con el autor y con el lector en un espacio casual, en este emblemático parque Kennedy que además es el 'point' (punto de encuentro) de todos los que vienen a Lima", declaró a EFE el presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), Ricardo Muguerza.

Asimismo, Muguerza calificó de "perfecta" la temporada navideña para regalar libros y destacó la proximidad del cincuenta aniversario del evento, una fecha para la que ya trabajan con el objetivo de que "sea más memorable".

En la misma línea, la directora cultural de la CPL, Melissa Pérez, señaló a EFE que la cercanía de las fiestas convierte estos días en "una temporada para compartir la lectura", por lo que el recinto contará con un espacio gratuito para envolver los ejemplares adquiridos.

Pérez subrayó además la adaptación del evento al cambio climático, motivo por el cual han techado la feria por segundo año consecutivo.

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Esta edición homenajeará al presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Harry Belevan y al arqueólogo Federico Kauffmann Doig.

Pérez comentó que es una ocasión para conocer a ambos, porque "es mejor dar el homenaje en vida (...) dar a conocer a la persona en ese momento y que un lector se acerque a un autor y conocer un poco más de su obra".

"Para eso es este tipo de ferias justo en espacios públicos", añadió.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, afirmó durante la inauguración que "la democratización de la lectura es una de las políticas públicas del Gobierno peruano" que su cartera busca alentar "por todos los medios".

Beingolea animó al público a visitar el recinto bajo la premisa de que "un libro les va a conectar con el mundo" y recordó que el ministerio está presente con un espacio donde reúne a 62 editoriales independientes con una oferta superior a los 300 títulos procedentes de siete regiones del país.