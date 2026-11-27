La Fiscalía colombiana informó que el procedimiento se realizó en atención a una notificación roja de Interpol y para hacer efectiva una orden de captura expedida el pasado 9 de septiembre por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

Según el organismo investigador, los hechos que se le atribuyen al exgobernador fueron denunciados el pasado 2 de julio, fecha para la cual ya había salido de Colombia.

La detención fue comentada también por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien publicó en su cuenta de la red social X una fotografía de Caicedo, aparentemente tomada durante el procedimiento policial, acompañada del mensaje: "¡Bienvenido a la Patria Milagro!". El mandatario no precisó la procedencia de la imagen.

Caicedo es uno de los principales dirigentes de la izquierda en el Caribe colombiano y fundador del movimiento político Fuerza Ciudadana, con el que construyó una estructura de poder regional que llegó a controlar la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena durante distintos periodos.

Nacido en Aracataca (Magdalena), el político es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y fue rector de la Universidad del Magdalena entre 1997 y 2006, antes de dar el salto a la política electoral.

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En 2011 fue elegido alcalde de Santa Marta, capital del Magdalena, para el periodo 2012-2015, y en 2019 llegó a la Gobernación del departamento con 345.786 votos, uno de los resultados electorales más destacados de su movimiento, que también consiguió mantener el control de la Alcaldía de Santa Marta.

Su proyección nacional se consolidó en 2018, cuando participó en una consulta presidencial de sectores de izquierda en la que se enfrentó al entonces senador Gustavo Petro, quien resultó finalmente el candidato del bloque de izquierdas.

Fuerza Ciudadana, que se presentó como una alternativa a los partidos tradicionales de la región Caribe, perdió su personería jurídica en 2024 por una decisión del Consejo de Estado, que anuló el reconocimiento que le había otorgado el Consejo Nacional Electoral.