Fernández Valdovinos, quien estuvo al frente de la cartera de Economía entre agosto de 2023 y marzo pasado, es investigado por presunto lavado de activos, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y administración en provecho propio, según la orden de detención.

El exministro pasó así a ser parte del caso que involucra a Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre en un juicio político en el Senado tras ser vinculado con Ueno.

La entidad intervenida reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

El exmandatario, quien permanece en prisión preventiva, es acusado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho.

La orden de detención señala que Fernández Valdovinos autorizó en julio de 2025 -mientras era ministro- colocar en Ueno bank 250.000 millones de guaraníes (unos 38,8 millones de dólares al cambio actual) de la Caja Fiscal, como se conoce en el país al sistema de pensiones del sector público.

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Según la acusación, el entonces funcionario "habría integrado de manera estable, coordinada y con división de roles, una articulación funcional en las altas esferas del aparato estatal" orientada a "garantizar el fondeo público, la liquidez operativa y el resguardo institucional" del Grupo Vázquez, el conglomerado que controla Ueno bank.

Además, los fiscales detallan que en agosto pasado, cuando ya había dejado el ministerio pero seguía como miembro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional, la central hidroeléctrica que comparten Paraguay y Brasil, Fernández Valdovinos suscribió "a título personal un contrato de consultoría estratégica" con el Grupo Vázquez.

Los honorarios mensuales por ese acuerdo, de dos años de vigencia, ascendían a 20.000 dólares mensuales, a los que se sumaba una remuneración adicional de 60.000 dólares, entre otros beneficios, detalla la orden de arresto.

La intervención de Ueno bank también provocó la renuncia del entonces titular del ente emisor Carlos Carvallo y tres directivos, todos bajo prisión preventiva.