"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", declaró Albanese a EFE vía telefónica desde el aeropuerto Juan Santamaría, en las afueras de San José, donde permanece desde ayer sin poder entrar al país.

La jurista italiana afirmó que el Gobierno de Costa Rica le debe una disculpa a ella, pero principalmente al pueblo, ya que "yo me voy, pero la vergüenza va a quedarse aquí".

"El Gobierno sabía desde hace meses que venía. ¿Por qué no dijeron antes que no me querían en el país? ¿Por qué esta manifestación de fuerza, de violencia violando la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los funcionarios diplomáticos", manifestó Albanese.

La relatora estaba invitada por la Universidad de Costa Rica para recibir este viernes un doctorado honoris causa por su labor en defensa de los derechos humanos.

La ceremonia se llevó finalmente a cabo con la participación virtual de Albanese desde el aeropuerto, y con su asistente Teresa Rosella, quien sí pudo entrar al país, recibiendo el certificado en el evento.

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La relatora -una de las primeras voces que denunció internacionalmente que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza- dijo sentirse "cansada" porque lleva más de 40 horas sin dormir y que se irá en las próximas horas del país centroamericano.

"Voy a volver a este país cuando esté libre de Gobiernos pro-apartheid", aseguró Albanese antes de hacer referencia a que "en los últimos tres años todos los países han mostrado su cara auténtica".

La jurista dijo que "entiende" que Costa Rica no esté de acuerdo con sus investigaciones, pero que lo que ha hecho con ella "es muy grave".

A pesar de la situación que ha vivido, Albanese dijo que la ha conmovido la reacción "muy fuerte" de instituciones, periodistas, la sociedad civil, abogados, la academia y sectores políticos, y calificó como un "don" del país que aún conserve la independencia judicial y de la prensa.

La Sala Constitucional de Costa Rica dio curso el jueves a un recurso de hábeas corpus en favor de Albanese, que ordenó como medida cautelar que la relatora no fuera expulsada del país.

Las autoridades tienen hasta este viernes para rendir un informe al tribunal y el recurso podría ser resuelto hoy mismo.

"Voy a guardar todo este amor, este cariño. Las dudas sobre mi reputación son un insulto muy grave que debe ser aclarado antes de yo volver, quiero volver con mi reputación intacta", agregó la diplomática.

El director costarricense de Migración, Omer Badilla, dijo el jueves que el impedimento de ingreso de la relatora se debe a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas", pero no precisó de dónde proviene la alerta ni los vínculos.

"Espero que esto sea una alerta para la ciudadanía costarricense porque el poder debe estar en las manos de la gente que tiene integridad. Un Gobierno que hace asuntos con un Estado de apartheid y que golpea el espacio democrático, no muestra integridad", aseveró Albanese.

En los Gobiernos de Rodrigo Chaves (2022-2026) y de Laura Fernández (2026-2030), ambos del mismo movimiento político de derecha, Costa Rica ha estrechado lazos con Estados Unidos y con Israel, incluso el país centroamericano está próximo a ratificar un tratado de libre comercio bilateral con los israelíes.