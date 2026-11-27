"Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones", informó Fujimori a través de un mensaje publicado en redes sociales.

La ciudad de Piura, en la costa norte de Perú, volvió a quedar parcialmente inundada durante la noche del jueves debido a las intensas lluvias caída en las últimas horas, producto del fenómeno climático de El Niño, cuya magnitud está pronosticada como extraordinaria para los próximos meses.

En algunos sectores de la ciudad, el agua alcanzó el metro de altura al saturarse la capacidad de drenaje de la infraestructura urbana, lo que obligó a algunos habitantes a desalojar sus viviendas e incluso en algunos casos a salir en kayaks hasta las zonas todavía secas.

En ese sentido, Fujimori solicitó su vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta, retirar la solicitud presentada al Senado para viajar el 3 de diciembre a Colombia, que la cámara alta del Parlamento peruano tenía previsto debatir y votar este mismo viernes.

"Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas", apostilló la gobernante.

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Estaba previsto que este Gabinete Binacional entre Perú y Colombia fuera el primero entre ambos países en cinco años, después de la edición celebrada en Villa de Leyva (Colombia) en enero de 2022 entre el derechista presidente colombiano Iván Duque y el izquierdista presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022).

Desde entonces no volvieron a darse este tipo de encuentros presidenciales bilaterales debido a que Perú rompió relaciones diplomáticas con Colombia, debido a que Petro reclamaba la libertad de Castillo, encarcelado por el fallido autogolpe de Estado que protagonizó a finales de 2022, y no reconocía la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte (2022-2025).

Los Gabinetes Binacionales son los espacios de nivel más alto de las relaciones entre los dos países, pensados para que una vez al año se reúnen los presidentes y sus respectivos ministros para impulsar la relación bilateral y tratar asuntos de interés común, especialmente la integración en distintas materias.