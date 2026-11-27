Fujimori y Paz retomaron así esta reunión anual donde también participan los ministros de sus respectivos gobiernos para impulsar la agenda bilateral y tratar asuntos de interés común, que en esta ocasión estarán centrados en el acceso de Bolivia a los puertos peruanos y en la modernización de la gestión compartida del lago Titicaca.

Los gabinetes binacionales entre Perú y Bolivia comenzaron a celebrarse en 2015 pero quedaron interrumpidos en 2022 debido a la crisis diplomáticas en la que entraron ambos países, por el respaldo del Gobierno del presidente Luis Arce y del expresidente Evo Morales al encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), tras su fallido intento de golpe de Estado.

La llegada de Paz a la Presidencia de Bolivia en 2025 permitió retomar las relaciones con la restitución de embajadores en Lima y La Paz, y la sintonía con Fujimori, que accedió a la Presidencia de Perú este año, permitió completar el restablecimiento con este nuevo Gabinete Binacional.

Paz llegó al Palacio de Gobierno de Lima a las 9:40 hora local (14:40 GMT) y fue recibido en la puerta principal por Fujimori, quien le invitó a ingresar para mantener un encuentro bilateral entre ambos y posteriormente unirse a la reunión entre sus respectivos gabinetes ministeriales.

Ambos mandatarios tienen en común que sus padres, los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), respectivamente, también protagonizaron una reunión similar en 1992 cuando suscribieron los Convenios de Ilo, en esa sureña ciudad peruana de costa.

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La agenda, según anticipó el jueves al canal Bolivia TV el viceministro boliviano de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, estará enfocada en el intercambio comercial, especialmente en mejorar la movilización de la carga boliviana a través de Perú y en el acceso a los puertos peruano de Ilo y Matarani, en el sur; y en el puerto de Chancay, al norte de Lima, que permite una ruta directa a China.

En ese sentido, se trabaja en un convenio entre la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) y la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de Perú, para facilitar las operaciones portuarias bolivianas.

También un punto central de la reunión será la modernización de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, una entidad compartida entre ambos países que gestiona la cuenca del lago navegable más alto del mundo que comparten ambos países.

Asimismo, Perú y Bolivia también abordarán la lucha compartida contra el narcotráfico y la minería ilegal, además de la ampliación de servicios migratorios con el objetivo de que el punto de control situado en Desaguadero funcione las veinticuatro horas y se instale otro en el paso San Lorenzo-Extrema, en la frontera amazónica de los dos países.