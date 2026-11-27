La presentación del sello se hizo durante la celebración del Encuentro Presidencial y VI Gabinete Binacional entre Perú y Bolivia, que se celebró en el Palacio de Gobierno de Lima después de cinco años sin celebrarse debido a una crisis diplomática que se superó gracias a la sintonía política entre Fujimori y Paz.

Los mandatarios realizaron la develación del sello postal y el matasellado del sobre del primer día de emisión, un acto que registra oficialmente la fecha de circulación de la estampilla y le otorga un valor especial para su conservación y colección.

El sello reproduce una imagen del lago Titicaca desde las perspectivas peruana y boliviana, que alude a los vínculos geográficos, históricos y culturales que comparten ambos países.

La emisión de la estampilla en Perú comprende 5.000 ejemplares que estarán disponibles desde este viernes en las oficinas del Servicio Nacional de Correos de Perú (Serpost) a nivel nacional.

En Bolivia, este mismo sello fue presentado el pasado 27 de octubre, a través de Correos de Bolivia, con una emisión de 15.000 ejemplares para circulación nacional e internacional.

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Esta emisión rinde homenaje al establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, cuyo punto de partida fue el reconocimiento formal de la independencia de Bolivia por parte de Perú, el 18 de mayo de 1826.

La Presidencia de Perú recordó en un comunicado que", desde entonces, ambas naciones han mantenido una relación marcada por la vecindad, la cooperación y los vínculos sociales, económicos y culturales".

Durante la presentación del sello, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, deseó que la estampilla "sea una invitación a seguir fortaleciendo la cooperación bilateral" entre ambos países.

"La verdadera importancia de celebrar dos siglos de relaciones diplomáticas no se basa solo en recordar lo ya construido, sino en el compromiso e seguir avanzando juntos. Que esta estampilla cruce fronteras y lleve al mundo de que Perú y Bolivia son dos pueblos unidos por la cultura, la historia y una vocación permanente de amistad y cooperación", concluyó Tangherlini.