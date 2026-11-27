Las personas rescatadas son 250 hombres, 20 mujeres y 15 menores de edad, que salieron de Libia en diferentes balsas.

Creta, la isla más grande de Grecia, registra desde hace varios años un fuerte aumento de las llegadas de migrantes irregulares a sus costas desde Libia, un país situado a unos 300 kilómetros más al sur.

La mayoría de los inmigrantes arribó a Creta este viernes, ya que la Guardia Costera rescató hoy en cuatro operaciones distintas a 176 personas.

Mientras, el ministro de Migración, Thanos Plevris, defendió este viernes en el Parlamento los planes del Gobierno griego y de otros cuatro ejecutivos europeos para crear centros de retorno de migrantes fuera de la Unión Europea (UE), concretamente en Ruanda.

"El proceso de asilo tiene sentido cuando se devuelve a alguien a quien se le ha denegado el asilo", aseguró Plevris.

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Desde comienzos de año, unos 40.600 migrantes llegaron por mar o tierra a Grecia de manera irregular, 24.655 de ellos (más del 60 %) por vía marítima a Creta, según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.