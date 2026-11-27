Fuentes de la investigación han informado a EFE de la detención del expolítico, de 60 años, que llegó ayer a la isla como turista.

Tras completar los trámites de registro en un hotel, las fuerzas de seguridad comprobaron que había una orden de detención activa que han ejecutado en la mañana de este viernes.

Se trata de una notificación roja de Interpol para hacer efectiva una orden de captura expedida el pasado 9 de septiembre por los delitos de "demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento", según ha confirmado la Fiscalía colombiana

De acuerdo con las fuentes de la investigación citadas, el detenido declarará mañana por videoconferencia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, que deberá decidir sobre su situación y sobre el inicio de un posible procedimiento de extradición.

Caicedo es uno de los principales dirigentes de la izquierda en el Caribe colombiano y fundador del movimiento político Fuerza Ciudadana.