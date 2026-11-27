"La gente pensaba que nos estaban presionando para que mantuviéramos conversaciones bilaterales con Venezuela, y eso es lo más alejado de la realidad", declaró durante la ceremonia de entrega de los premios 2026 de la Asociación de Fabricación y Servicios de Guyana (GMSA, por sus siglas en inglés).

En ese momento, la embajadora de Estados Unidos en Guyana, Nicole Theriot, asintió con la cabeza en señal de acuerdo.

Por otro lado, Jagdeo señaló que EE.UU. tenía razón en ambos aspectos al afirmar que la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela podía modificarse mediante una resolución judicial o mediante negociaciones bilaterales e instó a los guyaneses a estar unidos para defender el Esequibo.

"El Gobierno debe dialogar con la oposición para que alcancemos un acuerdo claro y, aunque cambien los gobiernos en otros países, contemos con un enfoque coherente y estructurado que pueda utilizarse para proteger nuestra soberanía e integridad territorial", sostuvo el vicepresidente guyanés.

Jagdeo, que también es expresidente, agradeció al embajadora estadounidense la "firme reiteración del apoyo de EE.UU." al laudo del Tribunal Arbitral de 1899 y aseguró que Guyana espera que la CIJ falle a su favor el próximo mes de enero.

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El Gobierno de Estados Unidos aseguró la semana pasada que sigue respetando el laudo de 1899 que fijó una frontera terrestre entre Venezuela y Guyana, a raíz de la publicación de una información que asegura que un funcionario estadounidense planteó a Georgetown la posibilidad de ceder parte del Esequibo a Caracas.

Ese laudo de 1899 situó el Esequibo dentro de la entonces Guayana Británica, hoy Guyana, pero Venezuela considera nula esa resolución argumentando que estuvo plagada de irregularidades y no es parcial.

Desde el siglo XIX, Venezuela y Guyana se disputan esta región de unos 160.000 kilómetros cuadrados que se sitúa al oeste del río Esequibo y que desde 2024 el Gobierno de Caracas considera el estado de Guayana Esequiba.