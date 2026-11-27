"Estamos convencidos de que el aeropuerto reanudará sus actividades normales en breve", indicó Schettini en una rueda de prensa.

"Cuando digo en breve, no hablo de seis meses, sino de mucho antes. Creo que el aeropuerto podrá funcionar con normalidad. No he dicho que vaya a reabrir, porque ya está abierto. Pero podrá recibir vuelos de salida y de llegada con normalidad. No quiero adelantarme, pero, para el mes de diciembre, empezaremos a tener vuelos con destino a Puerto Príncipe", declaró.

El responsable subrayó que las primeras operaciones podrían correr a cargo de aerolíneas con licencia estadounidense.

"El aeropuerto de Puerto Príncipe no tiene ningún problema técnico. Hemos realizado intervenciones con la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, siglas en inglés), que debe asegurarse de que los aeropuertos puedan funcionar. Lo hemos logrado para Cabo Haitiano (norte de Haití), Puerto Príncipe y Los Cayos (suroeste). Por el momento no tenemos ningún problema de seguridad, contrariamente a lo que dicen algunos", afirmó.

Sin embargo, Schettini indicó que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, en inglés) expresó ciertas reservas sobre algunos vuelos en el aeropuerto de Puerto Príncipe.

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El director general de la AAN, recordó que en 2024 ocurrieron dos problemas importantes: una interrupción del 4 de marzo al 19 de mayo, seguida de una segunda en noviembre, cuando tres aviones comerciales estadounidenses fueron alcanzados por disparos desde tierra mientras operaban en el espacio aéreo de Puerto Príncipe, lo que llevó a una suspensión comercial.

El aeropuerto, sin embargo, recibe vuelos humanitarios militares y con destino a Brasil.

El pasado 1 de noviembre, la aerolínea estadounidense American Airlines, una de las afectadas en noviembre de 2024, reanudó sus vuelos con la llegada a Cabo Haitiano, en el norte del país, de un avión procedente de Miami.

Al hablar con la prensa, Schettini también presentó un balance de las obras ejecutadas durante el período de interrupción de las actividades aeroportuarias y anunció nuevos proyectos para los aeropuertos de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano.

En varias ocasiones, el primer ministro de Haití Alix Didier Fils-Aimé anunció la reanudación de los vuelos comerciales en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, sin que se haya concretado realmente.