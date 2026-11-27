"Lo ocurrido confirma que el gobierno de ocupación terrorista sigue violando el acuerdo de alto el fuego en Gaza, persistiendo en sus matanzas, en los ataques sistemáticos contra zonas residenciales y en la destrucción diaria de viviendas mediante el uso de artefactos explosivos", afirmó en un comunicado.

Según informó la agencia oficial palestina Wafa, el bombardeo contra el apartamento, sucedido durante la madrugada, causó varios heridos, entre ellos mujeres y niños.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el ataque, pero afirmó en un comunicado que sus tropas "desmantelaron cuatro instalaciones de almacenamiento de armas utilizadas por el ala militar de Hamás" en la ciudad de Gaza durante la pasada noche.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.705 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

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En total, más de 74.772 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes, encabezadas por el grupo islamista Hamás, en su territorio ese mismo día, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251.