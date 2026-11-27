"Reiteramos que estos centros son instalaciones públicas, abiertas a todas las organizaciones locales e internacionales que operan en la región. La ocupación jamás ha presentado prueba alguna que respalde sus falsas acusaciones, las cuales ya no engañan a nadie", afirmó el grupo islamista a través de un comunicado.

Hamás aseguró que las acusaciones publicadas este jueves por el Ejército israelí forman parte de una campaña de incitación contra los hospitales de la Franja de Gaza, destinada a justificar ataques contra estas instalaciones.

"Cualquier acuerdo (de alto el fuego) carece de sentido mientras la maquinaria de muerte y asedio siga operando sin freno alguno. Asimismo, el persistente silencio de la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad y de las partes garantes ante los crímenes de la ocupación constituye un fracaso inaceptable e injustificable", continúa el mensaje.

Hamás exigió además a la comunidad internacional, la ONU y las partes garantes de la tregua que intervengan para frenar las operaciones israelíes y garantizar la protección de las instalaciones sanitarias, así como el suministro de material médico y ayuda humanitaria a la población gazatí.

El Ejército israelí y el servicio de inteligencia interior, el Shin Bet, acusaron este jueves a Hamás de utilizar el hospital Al Ahli como "una instalación segura de interrogatorios y torturas", en la que, según estos organismos, son interrogados y torturados civiles gazatíes.

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La Diócesis Episcopal (anglicana) de Jerusalén, de la que depende el centro, respondió en un comunicado que no tiene conocimiento de esa actividad y que, si las acusaciones resultan ciertas, condena "inequívocamente" cualquier uso del hospital con fines políticos, militares o de seguridad.

Al Ahli "no está afiliado a ninguna organización ni partido político" y durante generaciones ha atendido "sin discriminación" a todo el que lo necesitaba, recordó la diócesis, que pidió a todas las partes respetar la protección de los centros médicos, el personal sanitario y los pacientes.