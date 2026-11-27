El ministro de Petróleo iraquí, Basim Khudair, inauguró la estación de bombeo IT1 en la provincia de Kirkuk, en el norte del país, con lo que se amplía la capacidad operativa de esta ruta de exportación, que conecta los yacimientos iraquíes con la terminal turca de Ceyhan.

La operación consiste en bombear petróleo a través de un oleoducto de 46 pulgadas de diámetro desde la estación IT1 hasta la IT1A y, posteriormente, hasta la estación de medición MS, siguiendo el trazado del oleoducto Irak-Turquía.

Según el Ministerio, la capacidad de exportación se elevará hasta los 500.000 barriles diarios una vez finalizada la rehabilitación de la segunda estación de bombeo.

El pasado 17 de noviembre, Bagdad anunció la reanudación del bombeo de crudo a través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, que permanecía fuera de servicio desde marzo de 2023, con una capacidad inicial de 120.000 barriles diarios y la previsión de incrementarla progresivamente hasta los 500.000.

La reactivación de la estación IT1 supone, por tanto, un nuevo avance en la recuperación de esta vía de exportación septentrional, con la que Irak busca ampliar sus alternativas para comercializar su petróleo y reducir su dependencia de las rutas del sur del país.

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El Ministerio de Petróleo atribuyó los trabajos de rehabilitación al personal técnico de la Compañía Petrolera del Norte y la Compañía de Proyectos Petroleros, con el apoyo de otros departamentos ministeriales, y destacó el papel de la experiencia y la mano de obra nacionales en la recuperación de la infraestructura.

El oleoducto Kirkuk-Ceyhan, de cerca de 1.000 kilómetros de longitud, ha sido históricamente una de las principales vías de exportación de petróleo iraquí hacia los mercados internacionales, aunque ha sufrido sucesivas interrupciones por conflictos armados, sabotajes y disputas políticas.

Su recuperación se produce en un contexto de tensiones entre el Gobierno federal de Bagdad y las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí por el control de los recursos petroleros, la lucha contra el contrabando de crudo y la corrupción.

En los últimos días, las decisiones del Ejecutivo iraquí para centralizar la gestión de los hidrocarburos y el control de los pasos fronterizos han provocado protestas en varias ciudades kurdas, donde las autoridades regionales han denunciado una vulneración de sus competencias constitucionales.

Bagdad busca reforzar el control estatal sobre la producción y comercialización del petróleo, principal fuente de ingresos del país, y diversificar sus rutas de exportación en un momento de especial vulnerabilidad de los envíos a través del estrecho de Ormuz.