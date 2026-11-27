El vehículo, que viajaba desde Basora, en el sur de Irak, hacia Sulaimaniyah, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, fue interceptado por efectivos del puesto de control de Yemin, dependiente de la Comandancia de Operaciones de Kirkuk.

Según el comunicado, el camión transportaba un contenedor de artículos sanitarios cerrado con precintos aduaneros. Sin embargo, tras sospechar de su contenido, los agentes sometieron el vehículo a un escaneo mediante sonar, que permitió descubrir petróleo de contrabando en su interior.

El conductor fue detenido y el camión retenido a la espera de la decisión del juez instructor, que deberá determinar los siguientes pasos del procedimiento judicial.

La Célula de Medios de Seguridad señaló que la operación forma parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir el contrabando, reforzar la vigilancia de las carreteras y los pasos fronterizos y emprender acciones legales contra los responsables de actividades ilícitas.

La incautación se produce en medio de una campaña del Gobierno iraquí para recuperar el control estatal sobre la producción y comercialización de hidrocarburos, combatir las redes de contrabando de petróleo y reforzar la supervisión de los recursos nacionales.

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Estas medidas han elevado las tensiones entre Bagdad y las autoridades del Kurdistán iraquí, que han denunciado una vulneración de sus competencias constitucionales y han motivado manifestaciones en varias ciudades de la región.

La ofensiva contra el contrabando coincide con la reactivación de las exportaciones de crudo a través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, cuya capacidad de bombeo fue elevada este viernes hasta los 300.000 barriles diarios, según el Ministerio de Petróleo iraquí.