El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseveró ante los medios que "no ha habido coordinación alguna" entre Roma y Kiev en este ataque en Libia.

"Ninguno de nosotros había sido informado, nadie sabía nada de lo que los ucranianos estaban haciendo en Libia. Por lo tanto, no es verdad lo que ha dicho (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski", ha subrayado el jefe de la diplomacia italiana.

El pasado domingo, el servicio secreto ucraniano atacó con drones un buque de carga que Rusia usaba para transportar armas y contra la corbeta de última generación que lo protegía mientras se encontraban en el puerto libio de Bengasi, en la costa norteafricana.

Zelenski, en declaraciones a la cadena británica BBC, ha asegurado que sus diplomáticos se coordinaron con algunos Gobiernos, sin especificarlos, sobre esta operación inédita en la guerra ucraniana.

Tajani negó toda implicación del Gobierno italiano, del que además es vicepresidente, y defendió que su país "no quiere que la guerra se extienda a otros territorios" como el mar Mediterráneo.

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El otro vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, con competencias portuarias, ha convocado para el próximo martes una reunión interministerial con carácter de urgencia para analizar la situación en el área.

Los temas a afrontar en el encuentro, según un comunicado, son los eventuales problemas vinculados al empeoramiento del contexto internacional, los riesgos de expansión del conflicto ruso-ucraniano al Mediterráneo y sus efectos sobre la navegación y el comercio.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, siempre ha defendido la necesidad de seguir apoyando a la resistencia ucraniana, frente a las reticencias de socios como Salvini.

Desde la oposición de centroizquierda, el Movimiento Cinco Estrellas, otro partido contrario a mandar armas a Ucrania, ha pedido la comparecencia parlamentaria de Meloni para explicar el caso de este ataque en el litoral libio.