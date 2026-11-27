El Ministerio de Exteriores italiano ha informado de que la relatora ha recibido asistencia consular después de que las autoridades costarricenses le negaran el acceso al país.

"Se ha solicitado repetidamente a las autoridades locales que facilitaran su entrada en el país. Albanese se encuentra en estos momentos dentro del área internacional del aeropuerto y, por lo tanto, no ha entrado a territorio costarricense", afirma su comunicado.

La relatora italiana llegó el jueves al aeropuerto internacional Juan Santamaría para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), el máximo galardón que otorga ese centro de estudios. Sin embargo, se le impidió entrar al país.

El director de Migración de Costa Rica, Homer Badilla, aseguró que se ha negado su ingreso al país debido a que tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", sin precisar de dónde proviene la alerta ni a qué actos terroristas se refiere.

Albanese, crítica con la ocupación israelí de Palestina y sancionada en el pasado por Estados Unidos por esta postura, ha denunciado que este caso se da "por tocar los nervios" al "imperio".

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Finalmente, la relatora recibió este viernes el doctorado honoris causa bloqueada en el aeropuerto e intervino en el acto por videoconferencia.

Su veto en Costa Rica ha indignado a la oposición de izquierdas de Italia. El líder de Alianza Verdes e Izquierda, Nicola Fratoianni, ha considerado "increíble", "inconcebible" y de "una absoluta gravedad" lo ocurrido.