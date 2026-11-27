Según informaron este viernes fuentes judiciales al medio argentino Ámbito Financiero, el juez federal Ariel Lijo solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que fiscaliza las cuentas de la Administración pública, que entregue el informe completo sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, junto con la documentación respaldatoria y los papeles de trabajo vinculados con las operaciones cuestionadas.

El magistrado también pidió conocer las eventuales disidencias de los auditores, sus fundamentos y la respuesta que brindó el organismo monetario a las observaciones formuladas. Requirió información sobre posibles evaluaciones posteriores de la AGN y el estado actual de esas actuaciones.

En paralelo, Lijo solicitó al BCRA que detalle el marco normativo que regulaba las decisiones sobre las reservas de oro, las competencias de los funcionarios y las distintas áreas involucradas, así como los procedimientos de autorización, los controles internos y las instancias de supervisión.

El organismo también deberá identificar a los bancos que participaron en las operaciones e informar si, desde 2025 hasta la actualidad, existieron instrucciones o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía sobre la administración de las reservas y las operaciones con derivados respaldados por oro.

La AGN confirmó, en un informe difundido este jueves, el envió de lingotes de oro de sus reservas a Inglaterra en 2024, y detectó "inconsistencias" entre lo informado por la autoridad monetaria y sus propios registros contables.

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El organismo auditor advirtió que las operaciones se realizaron sin un instructivo formalmente aprobado que estableciera etapas, responsables y controles.

También señaló que el traslado modificó la naturaleza del activo, ya que el Banco Central pasó de tener lingotes físicos a contar con un derecho de crédito sobre oro no asignado.

La auditoría detectó además tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy en una cuenta de oro en el exterior, pese a que el BCRA había negado esos movimientos.

Según la AGN, tampoco se entregaron los contratos ni los antecedentes sobre autorizaciones, contrapartes y rendimientos.

El informe cuestionó la falta de documentación sobre el seguro del transporte y sobre el posible uso del oro como garantía, y recordó pérdidas por 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados.