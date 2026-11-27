"La directiva de Norse Atlantic Airways ha tomado la difícil decisión de solicitar la quiebra de la compañía, a pesar de que la empresa ha hecho un gran esfuerzo para encontrar una solución. Lamentamos profundamente las consecuencias que esto pueda tener para nuestros pasajeros, empleados y colaboradores", señaló en un comunicado.

Todos sus vuelos han sido cancelados y se ha interrumpido la venta de billetes.

Norse Atlantic había informado hace dos días de que su situación era crítica y que negociaba financiación a corto plazo para continuar operativa.

La aerolínea suspendió la víspera todos los vuelos del día y avisó de que si no era capaz de conseguir dinero, se declararía en quiebra.

La Autoridad de Aviación Civil noruega multó esta semana a Norse Atlantic por no cumplir con las reclamaciones económicas de varios pasajeros.

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La aerolínea, que vuela a catorce destinos de América del Norte, África y Asia y fue fundada en 2021, lleva tiempo atravesando por problemas financieros.

A principios de año, recibió de inversores privados una inyección de más de 1.000 millones de coronas noruegas (unos 93 millones de euros o 102 millones de euros al cambio actual) debido a las dificultades provocadas por el alza en el precio del combustible.