En Cuba se suelen convocar dos períodos ordinarios legislativos al año: en julio y diciembre, cuando los diputados discuten y aprueban las leyes que se han ido trabajando en comisiones permanentes.

Sin embargo, el Consejo de Estado puede convocar un período extraordinario, cómo sucedió en junio para aprobar 176 transformaciones económicas y sociales. Esta institución también emite durante el año decretos ley que terminan por ser ratificados cuando se cita a la Asamblea.

La convocatoria fue publicada esta jornada en los sitios oficiales de la ANPP, y no aclara sí será presencial para todos los diputados o en formato híbrido, como en las dos últimas ocasiones a causa de la crisis energética, con los parlamentarios de fuera de La Habana sesionando desde sus provincias.

En esta sesión, se espera que la Asamblea Nacional dé luz verde a la nueva ley de inversión extranjera que según el Ejecutivo de La Habana tiene como objetivo "lograr un marco normativo más ágil, transparente y que ofrezca mayores garantías y seguridad jurídica a los inversionistas".

Esta legislación contempla otras normas para la flexibilización de la inversión extranjera que ya fueron aprobadas por decreto ley desde septiembre pasado, como el autorizo a las empresas extranjeras para contratar empleados de forma directa sin pasar por agencias estatales.

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Además, ofrece la posibilidad de abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central de Cuba; y establece que el sector privado pueda crear agencias de turismo e invertir en zonas priorizadas para conservación y en contextos patrimoniales.

Por su parte, la Ley de Educación en Cuba busca sustituir el marco normativo original de la Revolución e introduce novedades como el uso "ético" de la inteligencia artificial (IA), la participación del sector privado en la prestación de servicios complementarios y la posibilidad para los educadores de ejercer fuera del sistema público.

La ley mantiene inamovible "el carácter público, gratuito, inclusivo, accesible, laico y equitativo de la educación" en el país caribeño.

Esta propuesta de ley se encuentra en este momento bajo consulta popular, y con su aprobación quedaría derogada la Reforma Integral de la Enseñanza del 23 de diciembre de 1959.

Según medios oficialistas, se espera que los diputados centren la atención en las profundas transformaciones que impulsa el país a través de las 176 medidas que buscan liberalizar su economía, ampliar la participación del sector privado y atraer capital extranjero.

Cuba atraviesa una profunda policrisis que se traduce en carestía de alimentos, medicamentos y servicios básicos para la población, agravada por el impacto del bloqueo estadounidense, política recrudecida este año con un cerco energético, la cuál también será discutida en la Asamblea Nacional.