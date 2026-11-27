Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 1,86 %, hasta los 51.939,18 enteros.

Durante la última sesión de la semana cambiaron de manos unos 342 millones de acciones por un valor de unos 2.885 millones de euros (unos 3.156 millones de dólares).

El parqué milanés prolongó su recuperación tras las fuertes pérdidas de las últimas sesiones, favorecido por el repunte de las empresas tecnológicas y de semiconductores, ante el renovado optimismo sobre el sector de la inteligencia artificial (IA).

En el selectivo milanés lideraron las ganancias el constructor naval Fincantieri, que subió un 5,72 %, y el grupo bancario italiano UniCredit (4,27 %).

Les siguieron el fabricante de microchips STMicroelectronics (3,91 %), la multinacional italiana de ingeniería Saipem (3,80 %) y el grupo de defensa Leonardo (2,98 %).

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Por el contrario, tan solo dos compañías del selectivo cerraron en negativo: el fabricante de neumáticos Pirelli & C (-0,32 %) y el grupo de bebidas Campari (-0,03 %).