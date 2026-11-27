El Ivobespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión este viernes con una caída de 0,13 % hasta los 176.573 puntos.

La semana estuvo marcada por dos temas relacionados con las cuentas públicas después de la fuerte caída bursátil (-13,88 %) registrada en la bolsa paulista tras el triunfo de Lula, por la falta de credibilidad del mercado frente a una política de ajuste fiscal por parte del Ejecutivo.

A la aprobación del paquete de ajuste fiscal de hasta 10.000 millones de dólares para 2027, impulsado por el Gobierno y aprobado el lunes por el Congreso, se sumó el nombramiento de Trabuco, confirmado la víspera.

Aunque en el acumulado de la semana, la plaza paulista registró un marcado avance tras caer un 3,53 la semana anterior, este viernes el parqué terminó presionado por las pérdidas de los papeles de Vale y Petrobras, dos de sus principales valores.

Las acciones ordinarias de la gigante minera se depreciaron un 2,62 %, mientras que las ordinarias y las preferenciales de la petrolera estatal retrocedieron un 3,14 % y un 2,43 % respectivamente.

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En cambio, los papeles de Bradesco se apreciaron un 1,52 % y continuaron por segundo día consecutivo como los más negociados de la jornada, por el tema de Trabuco.

La noticia del nuevo jefe de Hacienda, también siguió impactando el mercado de divisas. El real encadenó su quinta jornada de avances al apreciarse un 4,0 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,514 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, el real se apreció un 7,07 % frente al billete verde, la mayor caída semanal de la moneda americana en Brasil, desde octubre de 2008.

Los títulos del Ibovespa que obtuvieron las mayores ganancias este viernes fueron los ordinarios de las constructoras Tenda y MVR, que se apreciaron 13,02 % y 11,07 %, respectivamente.

Las pérdidas estuvieron lideradas por las acciones de la compañía de productos de belleza Natura (-6,54 %) y por las de la petroquímica Braskem (-6,45 %).

El volumen negociado en la jornada rondó los 54.734 millones de reales (unos 9.951 millones de dólares) en unas 6,9 millones de operaciones al cierre de la sesión.