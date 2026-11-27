El parqué bursátil, el mayor de Latinoamérica, llegó a los 183.623 puntos al poco de iniciar la sesión y amplió las ganancias del jueves, cuando cerró con un alza del 6 % antes incluso del anuncio oficial del nombramiento.

El mercado acogió con entusiasmo la selección de Luiz Carlos Trabuco, presidente del Consejo de Administración del Banco Bradesco, como titular de Hacienda en el mandato que arranca en enero.

Trabuco es la apuesta de Lula para calmar al mundo empresarial y transmitir su compromiso con la responsabilidad fiscal, ante las demandas del mercado en favor de un ajuste fiscal para equilibrar las cuentas públicas.

La victoria del presidente en los comicios de octubre provocó un terremoto en la Bolsa, que se desplomó casi un 14 % y tuvo que suspender operaciones temporalmente.

En respuesta a las turbulencias bursátiles, el Gobierno presentó ante el Congreso un plan de ajuste para 2027 de hasta 10.000 millones de dólares, que ya fue aprobado por los parlamentarios.