"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, impulsadas principalmente por el rebote observado el lunes luego de que Nvidia anunciara la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la semana con una ganancia del 4,41 %, luego de dos semanas negativas, para apuntarse su mayor avance desde la primera semana del pasado abril" cuando registró una subida del 4,52 %.

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las ganancias semanales de las emisoras: Alpek (+16,99 %), Industrias Peñoles (+12,28 %), Cemex (+10,47 %), Gentera (+8,46 %) y GCC (+7,98 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el resultado de este viernes, el mercado mexicano cerró la semana con un fuerte avance que lo llevó a ubicarse en terreno positivo en noviembre con un 2,77 % y en el año registra un avance del 11,4 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,66 % frente al dólar al pasar de 19,72 a 19,67 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 155 millones de títulos por un importe de 14.267 millones de pesos (unos 725 millones de dólares).

De las 657 firmas que cotizaron en la jornada, 508 terminaron con sus precios al alza, 133 tuvieron pérdidas y 16 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el 6,69 %; de la compañía minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 6,61 %, y de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 5,8 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora y exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A) con el -2,69 %; de la firma de materiales de construcción Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el -2,21 %, y del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR B), con el -2,18 %.