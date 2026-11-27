La Marina de Brasil confirmó, por medio de un comunicado, que concluyó la investigación policial de las "supuestas conductas irregulares", pero no precisó el presunto delito, y remitió el caso al MPM, órgano fiscal que conduce las investigaciones bajo secreto de sumario.

El medio G1, que desveló el caso, detalló que una teniente acusó a un capitán de corbeta de violación, que habría sido cometida a bordo del buque escuela.

Ambos militares fueron repatriados a Brasil desde Lisboa cuando el comandante del buque escuela conoció la denuncia, al atracar en la capital portuguesa el pasado 19 de octubre, según el comunicado.

En la nota, la Marina subrayó "su compromiso con la legalidad, la disciplina y los valores éticos que guían a la institución, que no tolera cualquier conducta que se oponga a los principios militares y al ordenamiento jurídico vigente".