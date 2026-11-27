Este es el modelo que Colombia emplea para revisar anualmente los menores salarios, en una negociación que tiene en cuenta la inflación, pero también otras variables. En 2026 quedó fijado en 1.750.905 pesos tras un controvertido aumento del 23 %.

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró en un comunicado que el Gobierno llega a este órgano con "la voluntad política de propiciar un acuerdo, con la responsabilidad de cuidar la economía y con el compromiso de defender la dignidad del trabajo".

Su objetivo, agregó, es "encontrar el punto en el que los ingresos de los trabajadores mejoren y la economía tenga la capacidad de sostenerlos". "Ese equilibrio no es una concesión de unos a otros: es una responsabilidad compartida con Colombia", puntualizó la ministra.

El director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Manuel Alvarado, apuntó por su parte que es clave presentar a la mesa de concertación los principales datos macroeconómicos del país para que la decisión esté apegada a los fundamentales.

Según los participantes, la negociación tiene en cuenta la inflación, la productividad y las perspectivas económicas para el próximo ejercicio. Desde los sindicatos se ha abogado por una subida superior al 10 %, mientras que la patronal busca que el incremento porcentual no llegue a los dos dígitos.

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El Gobierno ha expresado que espera que las partes presenten sus propuestas para el 10 de diciembre y ha fijado el 15 de ese mes como primera fecha para alcanzar un acuerdo.

En representación de trabajadores y pensionistas participan en este organismo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP).

De la patronal asisten a la mesa la Asociación Nacional de empresarios de Colombia (ANDI), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

De parte del Gobierno participan el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el de Comercio, Industria y Turismo, y el de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Departamento Nacional de Planeación, el de Función Pública y el DANE.

Asimismo, acompañan en esta negociación a múltiples bandas el Banco de la República (central), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Procuraduría General de la Nación.